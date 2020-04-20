AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?

AÖF online vize sınavı 18 Nisan'da başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vize sınavının online gerçekleştirileceği bildirilmişti. Sınava katılacak AÖF öğrencileri için online sınavın detaylarını haberimizde derledik. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav nasıl yapılır? İşte 2020 AÖF online sınavı giriş ekranı...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL