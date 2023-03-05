Asrın felaketinde yakınlarını kaybetti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi SMS ile işten çıkardı

Kömürcü, "Mazeretimin olması, psikolojik ve fizyolojik olarak bir yıkımda olmama rağmen ikinci bir raporu almayarak işimin başına döndüm. Çalıştığım yer afetzedelere yardım amaçlı kriz merkezine çevrilmişti ve ben afetzede ne demek acı bir şekilde yaşayarak öğrenmiştim. Onlara elimden geldiği ölçüde yardım etmem gerektiğini düşündüğümden koşarak işimin başına geçtim fakat çalışmamın 2'nci saattinde fiziksel ve psikolojik olarak bu duruma hazır olmadığımı anladım ve amirlerime beni buradan alın başka kapıya verin ben iyi değilim dedim. Çünkü, yoğun bir şekilde depremzede geliyor, gerekli ihtiyaçlar temin edilip veriliyor, sürekli diğer birimler, arkadaşlar ile irtibat, telefon görüşmeleri, koordinasyonlar sağlanıyordu. Benimse her gözümü kapattığımda aklıma enkazdan çıkarttığım akrabalarımın cenazeleri geliyor, ağlamaklı oluyordum. Buna rağmen de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyordum, ama gerekli değişiklik yapılmadı" diye konuştu.