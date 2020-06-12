Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi

GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün ve firmalar açıklandı. Bu firmalar arasında sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları da yer alıyor. Peki, sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? İşte hileli ürün yapan firmalar listesi...