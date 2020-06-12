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Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
Son dakika... Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sahtecilik yapan hileli ürünler satan firmalar listesi yayımlandı. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün kamuoyu ile paylaşıldı. Alkollü ve alkolsüz içeceklerde sahtecilik yapan firmaların listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 12:12
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Tek tek açıklandı! Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
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Tek tek açıklandı! Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
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Tek tek açıklandı! Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
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Tek tek açıklandı! Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi