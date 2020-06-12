12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sahtecilik yapan firmalar listesi açıklandı. Bu firmalar arasında at eti, eşek eti, kanatlı eti ve sakatat satan firmalar da yer alıyor. Bakanlığı yayımladığı liste ile birlikte sahtecilik yapan firmaların hangileri olduğu belli oldu. Et ve et ürünlerinde sahtecilik yapan firmaların listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, at eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:41
  • 1
  • 6
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... At eşek kanatlı eti ve sakatat satan firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün ve firmalar açıklandı. Bu firmalar arasında at eti ve eşek eti satan yerler de yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı et ve et ürünlerinde sahtecilik yapan firmaları sayfamızda derledik. Peki, at eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri? İşte sahtecilik yapan firmalar...

  • 2
  • 6
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
  • 3
  • 6
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
  • 4
  • 6
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
  • 5
  • 6
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?