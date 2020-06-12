Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sahtecilik yapan firmalar listesi açıklandı. Bu firmalar arasında at eti, eşek eti, kanatlı eti ve sakatat satan firmalar da yer alıyor. Bakanlığı yayımladığı liste ile birlikte sahtecilik yapan firmaların hangileri olduğu belli oldu. Et ve et ürünlerinde sahtecilik yapan firmaların listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, at eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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