Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... At eşek kanatlı eti ve sakatat satan firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün ve firmalar açıklandı. Bu firmalar arasında at eti ve eşek eti satan yerler de yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı et ve et ürünlerinde sahtecilik yapan firmaları sayfamızda derledik. Peki, at eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri? İşte sahtecilik yapan firmalar...