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Haberler Galeri ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

Son dakika... ATA AÖF final sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi final sınavı takvimi açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen açıköğretim sınavlarının tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Öte yandan ATA AÖF tarafından online final sınavı ile ilgili bilgilendirme duyurusu yayımlandı. Peki, ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte 2020 ATA AÖF final sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:04
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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... ATA AÖF final sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. ATA AÖF tarafından bahar dönemi online sınav tarihleri açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve salgının kontrol altına alınması için sınavların online gerçekleştirileceği bildirilmişti. Peki, ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte 2020 ATA AÖF final sınav takvimi...

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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında yayımlandı.

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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

ATA AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş geç seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Her bir öğrencinin karşına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.