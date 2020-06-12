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ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
Son dakika... ATA AÖF final sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi final sınavı takvimi açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen açıköğretim sınavlarının tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Öte yandan ATA AÖF tarafından online final sınavı ile ilgili bilgilendirme duyurusu yayımlandı. Peki, ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte 2020 ATA AÖF final sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:52Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:04