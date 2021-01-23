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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 25 Ocak Pazartesi kafeler açılıyor mu? Kahveler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Son durum... Son dakika: 25 Ocak Pazartesi kafeler açılıyor mu? Kahveler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Son durum... Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler geçici süreliğine kapatılmıştı. Kafe, lokanta ve restoranlar ise paket servis ya da gel-al hizmeti vermeye başlamıştı. Normalleşme sürecine geçiş için çalışmalar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de kafelerin açılacağı tarih oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 25 Ocak'ta kafeler açılıyor mu? Kahveler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 15:14
Son dakika... 25 Ocak'ta kafeler açılacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile bazı mekanlara kısıtlama getirilmişti. Kısıtlamaya dahil olan mekanların ne zaman normale döneceği merak edilirken, gözler kafe ve restoranların açılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 25 Ocak Pazartesi kafeler açılıyor mu? Kahveler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR 25 OCAK PAZARTESİ KAFELER AÇIIYOR MU?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, kıraathane, restoran ve lokanta gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'LOKANTA' AÇIKLAMASI
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
23 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.