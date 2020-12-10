Son dakika: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2020/14 tercihlerinin sonuçlaru heyecanla bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ile ataması yapılan adaylar belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...