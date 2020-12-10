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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman? Son dakika: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hemşire, sağlık teknisyeni gibi birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:21
Son dakika... Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2020/14 tercihlerinin sonuçlaru heyecanla bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ile ataması yapılan adaylar belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 yerleştirmeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.