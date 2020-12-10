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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Avukatlar, çiftçiler ve inşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Genelge detayları... Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Avukatlar, çiftçiler ve inşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Genelge detayları...
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bazı kişiler uygulanan yasaktan muaf olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge detayları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. İşte, sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Avukatlar, çiftçiler ve inşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Genelge detayları...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 21:01
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Avukatlar, çiftçiler ve inşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kısıtlama, bugün saat 21.00'de başlayacak 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek. İşte, Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Avukatlar, çiftçiler ve inşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? Genelge detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?
Hafta sonu sokak kısıtlaması Cuma günleri saat 21:00'den itibaren başlayacak ve pazartesi günü sabah 05:00'e kadar devam edecek.
Bu nedenle hafta sonu kısıtlama saatleri tüm gün olarak söylenebilir. Ancak ekmek alınabilecek, fırınlar, bakkallar ve kuruyemişçiler belirli saatlerde açık olacaklar.
Kısıtlamadaki ilgili madde şöyle: Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf olan kişiler şöyle:
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;