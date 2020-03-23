Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Son dakika... ATA AÖF vize sınavı ertelendi mi? Türkiye'de 11 Mart tarihinde görülen ilk corona virüsü vakasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sistemine geçti. 28-29 Mart'ta yapılması planlanan ATA AÖF vize sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavına ilişkin açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...