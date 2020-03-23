Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Son dakika haberi... ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Corona virüsü salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında ATA AÖF vize sınavlarının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Giriş Tarihi: 23.03.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 16:32
Son dakika... ATA AÖF vize sınavı ertelendi mi? Türkiye'de 11 Mart tarihinde görülen ilk corona virüsü vakasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sistemine geçti. 28-29 Mart'ta yapılması planlanan ATA AÖF vize sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavına ilişkin açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
ATA AÖF VİZE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir." denildi.
2020 ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilere duyurulacak. Yeni vize tarihleri belirlendiğinde sınav merkezi değişikliği yapılabilecek. Hangi tarih aralığında sınav merkezi değişikliği yapılabileceği ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
KAYIT YAPAMAYANLAR DİKKAT!
Vize sınavının ertelenmesi sebebiyle kayıt yaptıramayan öğrenciler 27 Mart 2020 tarihine kadar materyal ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yapabilecekler.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.