Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika... Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadeledeki son durum hakkında kritik açıklamalarda bulunacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bakan Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...