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Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
Son dakika... Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir? Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Peki, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:49Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:53