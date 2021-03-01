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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB takvimi: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? MEB takvimi: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise öğrencilerinin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 1. dönem sınavları bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Sınav puan hesaplama işlemleri ve merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:18
Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Online gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarının bugün tamamlanacak olması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Mezun olacak ya da kredisini yükseltmek isteyen öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 1. DÖNEM AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. 2021 1. dönem sınavı bugün sona erecek. Soru ve cevapların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli dört seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri beş olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.