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Haberler Galeri Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

Son dakika... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama geldi. Putin, aşının kızına yapıldığını açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın aşıya onay verdiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Corona aşısı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:18
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Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

Son dakika... Rusya koronavirüs aşısını buldu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, aşının ne zaman çıkacağı oldu. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi. Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." dedi.

Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetti.

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Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

"AŞININ KLİNİK DENEMELERİNE DEVAM EDİLECEK"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." dedi.

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Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

RUSYA'NIN TESCİL ETTİRDİĞİ AŞI İLK KLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.