Son dakika: Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak?

Son dakika... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama geldi. Putin, aşının kızına yapıldığını açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın aşıya onay verdiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Corona aşısı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? Açıklama geldi! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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