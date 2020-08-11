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Haberler Galeri Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

Halı sahalar açıldı mı? Koronavirüs sürecinde tedbir amaçlı kapatılan işletmeler arasında halı sahalarda bulunuyordu. Normalleşme sürecinde birçok işletme açılırken, halı sahaların kapalılık süresi devam ediyordu. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeli haberi verdi. Peki, Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 15:26
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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklamasına göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu halı sahaların açılış tarihini açıkladı. Pandemi döneminde tedbir amaçlı kapatılan yerler arasında bulunan halı sahalar için müjdeli haber geldi. Peki, Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından (12 Ağustos) itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

HALI SAHA TESİSLERİ HANGİ KURALLARA DİKKAT EDECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, halı saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise şöyle;

1. Tesislerde her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,

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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

2. Tesisler ve soyunma odalarında kişi başına 6 metrekare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması,

3. Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,

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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

4. Ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösterilmesi,

5. Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi,

6. Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,