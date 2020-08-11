Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

HALI SAHA TESİSLERİ HANGİ KURALLARA DİKKAT EDECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, halı saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise şöyle;

1. Tesislerde her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,