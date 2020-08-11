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Bakan son dakika müjdeyi verdi! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...
Halı sahalar açıldı mı? Koronavirüs sürecinde tedbir amaçlı kapatılan işletmeler arasında halı sahalarda bulunuyordu. Normalleşme sürecinde birçok işletme açılırken, halı sahaların kapalılık süresi devam ediyordu. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeli haberi verdi. Peki, Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 15:26
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