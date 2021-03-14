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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı... Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İllerin risk haritasına göre yeni normalleşmenin adımları atıldı. Ancak günlük vaka tablosunda sayıların artması sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler bu hafta toplanması beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 22:42
Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısında illerin vaka sayılarına göre yeni normalleşmenin ilk adımları atıldı. Bu hafta düzenlenecek toplantıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var.
Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."