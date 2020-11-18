Son dakika... Pastane, restoran ve lokantalar ne zaman kapanacak? Türkiye'de mart ayında görülen ilk koronavirüs vakasının ardından bir takım önlemler alınmış ve bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kontrollü normal hayat geçiş ile birlikte bu kısıtlamalar sona ermişti. Son zamanlarda artan vaka sayısı ile yeni önlemler alınmaya başlandı. Peki, restoranlar saat kaça kadar açık? Pastane ve lokantalarda paket servis ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...