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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Restoranlar saat kaça kadar açık? Pastane ve lokantalarda paket servis ne zaman başlıyor, bitiyor? Son dakika: Restoranlar saat kaça kadar açık? Pastane ve lokantalarda paket servis ne zaman başlıyor, bitiyor?
Son dakika... Restoran ve lokantalar ne zaman paket servise geçecek? Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin belirli saatlerde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti vereceği bildirildi. Peki, restoranlar saat kaça kadar açık? Pastane ve lokantalarda paket servis ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:07
Son dakika... Pastane, restoran ve lokantalar ne zaman kapanacak? Türkiye'de mart ayında görülen ilk koronavirüs vakasının ardından bir takım önlemler alınmış ve bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kontrollü normal hayat geçiş ile birlikte bu kısıtlamalar sona ermişti. Son zamanlarda artan vaka sayısı ile yeni önlemler alınmaya başlandı. Peki, restoranlar saat kaça kadar açık? Pastane ve lokantalarda paket servis ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR PASTANE, RESTORAN VE LOKANTALARDA PAKET SERVİS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20.00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.