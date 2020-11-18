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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi? MEB son dakika: Okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi?
Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, alınan yeni tedbirleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından okullarda nasıl bir önlem alınacağı merak ediliyordu. Okullar ve uzaktan eğitim ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öğrenciler ve velilerinin merakla araştırdığı detayları yazımızda ele aldık. Peki, okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:42
Son dakika... Okullar yeniden kapandı mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine Kabine toplantısında yeni tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, eğitim öğretim de dahil olmak üzere yeni tedbirleri açıkladı. Öğrenciler ve velileri tarafından okullardaki yeni dönem merak ediliyor. Peki, okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ?
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre, ara tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak gerçekleştirilecek.
UZAKTAN EĞİTİN NASIL OLACAK?
Öğrenciler ara tatilden sonra uzaktan eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacak.
OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Ancak, alınan yeni tedbirler çerçevesinde sınavların online yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili MEB'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki ikinci uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada
, "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" dedi.