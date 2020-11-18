MEB son dakika: Okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi?

Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, alınan yeni tedbirleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından okullarda nasıl bir önlem alınacağı merak ediliyordu. Okullar ve uzaktan eğitim ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öğrenciler ve velilerinin merakla araştırdığı detayları yazımızda ele aldık. Peki, okullar yeniden kapandı mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...