Son dakika: Restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar yeniden kapanıyor mu? Paket servis...

Sigara ve diğer tütün ürünleri, biyoyakıtlar, hava kirliliği, iş ortamındaki zararlı toz, gaz ve partiküllerin solunmasının KOAH için başlıca risk faktörleri olduğunun altını çizen Şen, ayrıca doğum öncesi ve sonrasında akciğer gelişimini bozan düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, çocukluk çağında geçirllen solunum yolu enfeksiyonları gibi etmenlerin yaşamın ilerleyen döneminde de hastalık riskini artırdığının belirlendiğini vurguladı.

Şen, "Dünyada yaklaşık 300 milyon KOAH hastası vardır. KOAH dünyada ölüme neden olan hastalıklar içinde üçüncü sıradadır." dedi.