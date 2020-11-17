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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar yeniden kapanıyor mu? Paket servis... Son dakika: Restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar yeniden kapanıyor mu? Paket servis... Son dakika... Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 417 bin 594 olurken, artan Kovid-19 vakaları tekrar tedbirler uygulamasına neden oldu. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaların açıklanması bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de, restoran ve lokantaların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Peki, restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar yeniden kapanıyor mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.11.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 14:12
Son dakika... Restoranlar ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgına karşı mücadele titizlikle yürütülüyor. Salgında vakaların yeniden artması nedeniyle bir takım önlemler alınacağı sinyalleri verildi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardınan açıklama yapması bekleniyor. Peki, restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar yeniden kapanıyor mu? Restoranlar sadece paket servis mi yapacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORANLAR VE LOKANTALAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Saat 15.30'da başlayacak Kabine toplantısının ardından alınacak yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerine açıklama yapması bekleniyor. Restoran ve lokantaların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. KOAH HASTALARINDA KOVİD-19 DAHA AĞIR SEYREDİYOR
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs salgınında, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanlarda Kovid-19'un daha ağır seyrettiği, ağır Kovid-19 hastalığı riskinin bu hastalarda 5 kat arttığı belirtildi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Şen, 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH'ın nefes darlığı, öksürük ve balgam yakınmalarına neden olan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.
Sigara ve diğer tütün ürünleri, biyoyakıtlar, hava kirliliği, iş ortamındaki zararlı toz, gaz ve partiküllerin solunmasının KOAH için başlıca risk faktörleri olduğunun altını çizen Şen, ayrıca doğum öncesi ve sonrasında akciğer gelişimini bozan düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, çocukluk çağında geçirllen solunum yolu enfeksiyonları gibi etmenlerin yaşamın ilerleyen döneminde de hastalık riskini artırdığının belirlendiğini vurguladı.
Şen, "Dünyada yaklaşık 300 milyon KOAH hastası vardır. KOAH dünyada ölüme neden olan hastalıklar içinde üçüncü sıradadır." dedi.