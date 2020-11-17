Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınacak kararlar toplantıs sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak edilen tek husus oluyor. Aşı, kısıtlamalar ve okullar hakkında alınacak kararlar toplantının gündeminde yer alacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?