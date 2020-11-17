Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika alınan kararlar: Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı? Kabine toplantısı son dakika alınan kararlar: Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?
Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni kısıtlamalar alınıp alınmayacağı merak edilen toplantı sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Başka Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Kafeler, berberler, lokantalar ve spor salonları hakkında alınacak son dakika kararları ahaber.com.tr üzerinden sizlere ulaştırılacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 15:57
Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınacak kararlar toplantıs sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak edilen tek husus oluyor. Aşı, kısıtlamalar ve okullar hakkında alınacak kararlar toplantının gündeminde yer alacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantıda başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelip gelmeyeceği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile netleşecek.
Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları sonrası farklı ülkeler tedbirleri artırmaya başlamıştı. Türkiye'de de son toplantıda özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı öğrenildi.
CNN Türk Muhabiri Ahmet Melik Türkeş şu bilgileri paylaştı:
"Kabine toplantısının saat 15,30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun atılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.