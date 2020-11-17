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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Saat sınırlaması... Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Saat sınırlaması... Son dakika... Mekanlar yeniden kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmaya başlanıyor. Vaka artışı sonrası Bilim Kurulu toplantısında yeni tedbirler görüşüldü. Bu tedbirler bugün Kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu gelişmelerin ardından gelecek yeni kısıtlamalar belli olacak. Peki, mekanlar yeniden kapanacak mı? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Saat sınırlaması mı olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.11.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 13:26
Son dakika... Mekanlar yeniden kapanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bazı kısıtlamalar tavsiye edildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi. Bu gelişmelerin ardından mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, mekanlar yeniden kapanacak mı? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Saat sınırlaması mı olacak? İşte haberin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından alınacak yeni tedbirler açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerine açıklama yapması bekleniyor. Hangi mekanların kapanıp hangi mekanların açık olacağı konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
BAKAN KOCA AÇIKLADI
Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durum ele alınacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak. Bakanlar Kurulu sonrasında yeni kısıtlamaların karara bağlanacağı ifade ediliyor.