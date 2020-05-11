Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... Restoran, oteller, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılması ile birlikte bazı işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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