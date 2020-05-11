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Haberler Galeri Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... Restoran, oteller, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılması ile birlikte bazı işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:44
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Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... Restoran, oteller, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin ardından kapalı olan diğer iş yerlerinin hangi tarihte açılacağı merka edilmeye başlandı. Restoran, oteller, kafeler ve kahvehanelerin açılış tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

KAFELER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan 50 ilde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kurallarına uyularak açılmasını tavsiye etti. Kafelerin hangi tarihte açılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlığın talebi, bilim kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor.

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Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

RESTORAN VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran ve kafelerin açılması ile paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak.
İşletmeler ancak koronavirüs tedbirlerini yerine getirerek açılabilecek. Restoran ve kafelerin açılma kararlarının il pandemi kurullarına bırakılması da gündemde...

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Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Öe yandan çay üreticileri için formül arayışı sürüyor. Çay hasadı için çevre illerden mevsimlik işçi getirilmesine rağmen, özellikle İstanbul'daki üreticilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmemesi tartışmaları beraberinde getirdi.

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Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?

Bu kapsamda, başta çay hasadı ile mevsimlik işçiler olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsiminde yaşanabilecek sıkıntılar, Kabine toplantısında ele alınacak.