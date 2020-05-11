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Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 24 ilde devam ediyor. 19 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesi sebebiyle 18 ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Peki, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:22Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 12:30