11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 24 ilde devam ediyor. 19 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesi sebebiyle 18 ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Peki, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 12:30
  • 1
  • 15
Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve salı gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu kısıtlaması ile birleştirilip 4 gün yasak uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Peki, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

  • 2
  • 15
Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18-19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı 16-17 Mayıs'ta uygulanacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar verilecek. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 15
Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 BİN 716 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceği hatırlatıldı.

  • 4
  • 15
Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • 5
  • 15
Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."