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Haberler Galeri Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

Son dakika... Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? On bir ayın sultanı Ramazan, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:22
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Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayının başlamasına saatler kala gözler açık olacak işletmelere çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecilerinin yakından takip ettiği "Ramazan kısıtlamaları" ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

RAMAZAN'DA BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamaların bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında görülüşmesi bekleniyor. Daha sonra yarın gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında ise Bilim Kurulu önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili kararlar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak

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Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

TÜRBELER RAMAZANDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

İstanbul'da türbelerin ramazanda ziyarete açık olmasına karar verildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl ziyarete kapalı olan türbeler bu ramazan açık olacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

Genelgede, türbelerle ilgili, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denildi.

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Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

RAMAZAN TEDBİERLERİ NASIL OLACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.