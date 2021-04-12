Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?

Son dakika... Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? On bir ayın sultanı Ramazan, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL