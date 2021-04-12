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Haberler Galeri Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için önemli kabul edilen Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden birisi de camilerde kılınan teravih namazıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene teravih namazı evlerde kılınmıştı. Salgının devam etmesi nedeniyle bu sene de teravih namazının evde kılınmasına karar verildi. İşte, evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:29
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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise teravih namazı eda edilecek. İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle bu sene de teravih namazı evlerde kılınabilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar teravih namazının kılınışı hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir.

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.