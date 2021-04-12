Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için önemli kabul edilen Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden birisi de camilerde kılınan teravih namazıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene teravih namazı evlerde kılınmıştı. Salgının devam etmesi nedeniyle bu sene de teravih namazının evde kılınmasına karar verildi. İşte, evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...