"Ne zaman oruç olacağız?" Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. İşte, oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?