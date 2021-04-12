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Haberler Galeri "Ne zaman oruç olacağız?" Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

"Ne zaman oruç olacağız?" Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

Ne zaman oruç olacağız sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Hilalin görülmesiyle başlayacak olan oruç, hilalin görülmesiyle sona sona erecek. Tüm Müslümanlara farz olan Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında bulunuyor. İşte, oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:04
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Ne zaman oruç olacağız? Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. İşte, oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

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Ne zaman oruç olacağız? Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.

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Ne zaman oruç olacağız? Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

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Ne zaman oruç olacağız? Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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Ne zaman oruç olacağız? Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50