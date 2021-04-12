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"Ne zaman oruç olacağız?" Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?
Ne zaman oruç olacağız sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Hilalin görülmesiyle başlayacak olan oruç, hilalin görülmesiyle sona sona erecek. Tüm Müslümanlara farz olan Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında bulunuyor. İşte, oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:04
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