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Haberler Galeri Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamalar oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Ramazan yasaklarına çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası 21 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:04
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Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Oruç ve Kur'ân ayı, sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayı olan Ramazan-ı Şerif geldi çattı. Geçen sene gibi koronavirüs salgını gölgesinde geçirilecek olan Ramazan ayında bazı tedbirler uygulanacak. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, hangi kısıtlamaların uygulanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

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Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN'DA 21 GÜN TAM KAPANMA OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, daha önce açıklanan Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamalar kapsamında tam kapanma konusunda bir detay bulunmuyor. Ancak vakalarda görülen artış sonrası Ramazan'da uygulanacak yasakların yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında yeni kararların açıklanması bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde kontrollü normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte Ramazan ayında uygulanacak bazı tedbirler de duyurulmuştu. Buna göre, Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar hizmetlerini paket servis şeklinde gerçekleştirecek.

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Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN YASAKLARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

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Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."