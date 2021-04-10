HaberlerGaleriSon dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamalar oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Ramazan yasaklarına çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası 21 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...