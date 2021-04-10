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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

Kanal İstanbul ne zaman bitecek | MÜSİAD önderliğinde 5 kooperatiften oluşan HİTAM Kanal İstanbul'a komşu üretim ve ticaret üssü kuruyor. 5 milyarlık yatırımla 70 bin kişiye iş sağlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:17
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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde 5 kooperatiften oluşan HİTAM Ortak Girişimi, Arnavutköy'de kurulacak üretim ve ticaret üssü projesi için güçlerini birleştirdi. HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

Adını HANDKOOP, İMAS Toplu İşyeri ve Yapı Kooperatifi, TAF 2023, Avrasya ve İSTMOB kooperariflerinden alan HİTAM, Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'ndeki 1.650 dönümde hayata geçirilecek. Dev proje mobilya, otomotiv, inşaat ve otomobil yedek parça üreticilerinden oluşan 3 bin 500 işyerini bir araya getirecek. 5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

EN BÜYÜK PROJE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli üretim üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul'a çok yakın bir noktada kurulduğunu belirterek, "İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Milli Üretim ve Ticaret Üssü'nün temelini, en geç temmuz ayı içerisinde atacağız" diye konuştu. Bakanlık olarak ulaşım, altyapı, kentsel gelişim planlama ve etüdlerini yapıp ihalesini sonuçlandırdıkları projenin 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklayan Kurum, "Projemiz dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacaktır" dedi.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

35 MİLYARLIK DEĞER
Projenin mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB'lere geçişi kolaylaştıracağını kaydeden Oktay Dede ise "Ülkemize 35 milyar TL'lik katma değer sağlanacak" diye konuştu.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

Hedeflerinin 81 ilde 120 lokasyonda 10 yıl içinde kurulacak 'üretim ve ticaret üsleri' ile 20 bin adet yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak olduğunu kaydeden Dede, "10 yıl içinde ilave 4 milyon istihdam sağlamayı öngörüyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da projenin üretim ve ticaret zincirinin aksamadan sürmesi, afet ve olası salgın ve krizlerin ekonomiye tahribatını minimize etmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.