Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Üretim ve ticaret üssü kuruluyor! 5 milyarlık dev yatırım

EN BÜYÜK PROJE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli üretim üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul'a çok yakın bir noktada kurulduğunu belirterek, "İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Milli Üretim ve Ticaret Üssü'nün temelini, en geç temmuz ayı içerisinde atacağız" diye konuştu. Bakanlık olarak ulaşım, altyapı, kentsel gelişim planlama ve etüdlerini yapıp ihalesini sonuçlandırdıkları projenin 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklayan Kurum, "Projemiz dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacaktır" dedi.