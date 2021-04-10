Korkutan gelişme! Koronavirüsün daha hızlı yayılmasının sebebi belli oldu: Yüzde 70 oranında 'Yalancı negatif'

Virüs ne kadar kişiye atlama yaparsa, mutasyona uğrama yüzdesi de artmış olur. Ülke genelinde yaygın mutant analizi yapılırsa, Türkiye'ye özgü bir mutasyonla olup olmadığı da anlaşılır. İngiltere varyantı çıktıktan sonra dünyadaki vakaların yüzde 70'ine bulaştı. Varyant virüs, kısa süre içinde Wuhan'dan çıkan ilk suş dediğimiz virüs türünü silmiş olacak. Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli" diye konuştu.