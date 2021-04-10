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Korkutan gelişme! Koronavirüsün daha hızlı yayılmasının sebebi belli oldu: Yüzde 70 oranında 'Yalancı negatif'
Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki hızlı artış devam ederken, PCR testlerinin varyant virüsleri yakalamada etkisiz kaldığını savunan enfeksiyon uzmanları, vakaların testlerin yüzde 60-70 oranında 'yalancı negatif' sonuç vermesi nedeniyle arttığı görüşünde.... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların alarm verdiği İstanbul için kritik uyarıda bulundu. İstanbul son risk haritası ile birlikte çok yüksek riskli kırmızı kategorideki iller arasına girmişti.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:26
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