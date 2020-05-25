Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de corona vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler paylaşıldı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de yeni önlemler alınıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanıyor. Normalleşme takvimi için çalışmalar sürerken, günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 25 Mayıs corona virüsü son durum...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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