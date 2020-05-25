25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de corona vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler paylaşıldı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de yeni önlemler alınıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanıyor. Normalleşme takvimi için çalışmalar sürerken, günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 25 Mayıs corona virüsü son durum...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:45
  • 1
  • 19
Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Peki, Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 25 Mayıs corona virüsü son durum...

  • 2
  • 19
Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 25 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.340 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 769, toplam entube hasta sayısı 385 olarak açıklanırken, 118.694 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 3
  • 19
Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 19
Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

  • 5
  • 19
Corona son durum: 25 Mayıs Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

İL İL VAKA SAYISI

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları:

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463