Son dakika: PKK'nın 'Beyin yıkama hücresi' çökertildi! 18 yaşından küçük gençler hedeflerindeydi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 3'ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere altı kuru sıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi. Yatak bazalarından ve elbise dolaplarının içerisinden çıkan silahlar detaylı incelemeye alındı.