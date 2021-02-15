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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı: Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman açılacak? 2021 ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman açılacak? 2021 ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ortaokullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Kademeli olarak yüz yüze eğitim sisteminin başlamasının ardından gözler ortaokullara çevrildi. Ortaokulların hangi tarihte açılacağını merak eden öğrenciler ve velileri, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman açılacak? 2021 ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 10:13
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Köy okulları ve anaokullarında bugün yüz yüze eğitime başlanılmasının ardından gözler diğer sınıflara çevrildi. Bilindiği üzere ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta açılacak. En çok merak edilenlerden biri de ortaokullar oldu. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman açılacak? 2021 ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAOKUL 5, 6 VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Salgının seyrine göre bu sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.
LİSELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK?
Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.
Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.