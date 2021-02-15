Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılacak. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yapılan açıklamaya göre, sonuçlar 15 Şubat tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları açıkladı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...