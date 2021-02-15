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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçilik sonuçları açıklanıyor... 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları açıkladı mı, saat kaçta açıklanacak? Mülakatlar... Bekçilik sonuçları açıklanıyor... 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları açıkladı mı, saat kaçta açıklanacak? Mülakatlar... Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Polis Akademisi tarafından 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik yazılı sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Yayımlanan takvime göre, sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi. Sınava katılan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları açıkladı mı, saat kaçta açıklanacak? Mülakatlar ne zaman? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 10:53
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılacak. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yapılan açıklamaya göre, sonuçlar 15 Şubat tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları açıkladı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta yani bugün açıklanacak.
Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.