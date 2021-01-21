Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir takım tedbirler hayata geçirildi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sekizincisi uygulanacak. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte en çok merak edilen konular arasında, kısıtlamaların tamamen ne zaman kalkacağı oldu. Peki, pazartesi günü yasaklar bitecek mi? 25 Ocak'ta kafeler, kıraathaneler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...