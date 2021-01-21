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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Pazartesi yasaklar bitecek mi? 25 Ocak'ta kafeler ve lokantalar açılacak mı? Hafta sonu yasakları... SON DAKİKA: Pazartesi yasaklar bitecek mi? 25 Ocak'ta kafeler ve lokantalar açılacak mı? Hafta sonu yasakları...
Son dakika... Yasaklar ne zaman bitecek? Ocak ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte en çok merak edilen konular arasında, yasakların biteceği tarih yer aldı. Türkiye'de son 24 saatte 168.894 test yapıldı, 6.435 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 752 olarak açıklandı. Peki, pazartesi günü yasaklar bitecek mi? 25 Ocak'ta kafeler, kıraathaneler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:08
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir takım tedbirler hayata geçirildi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sekizincisi uygulanacak. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte en çok merak edilen konular arasında, kısıtlamaların tamamen ne zaman kalkacağı oldu. Peki, pazartesi günü yasaklar bitecek mi? 25 Ocak'ta kafeler, kıraathaneler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların resmi olarak hangi tarihte sona ereceği henüz duyurulmadı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kafe, kıraathane gibi mekanlar hakkında uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda detaylar ilerleyen günlerde belli olacak. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
'KORONAVİRÜS DEDEKTİFLERİ' 7 GÜN 24 SAAT SALGINLA MÜCADELE EDİYOR
Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananlar ile temaslı kişileri belirlemek için çalışan filyasyon ekipleri, görevlerini özveriyle sürdürüyor.
Kentte virüsün izini süren hekim ve sağlık çalışanından oluşan 584 filyasyon ekibi, 7 gün 24 saat salgınla mücadele için en ön cephede savaşıyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan mobil filyasyon ekibi de Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca çalışıyor.
Kendilerine gelen ihbarların ardından dedektif gibi çalışan ekipler, Kovid-19 tanısıyla evlerinde izole edilen hastaların ve temaslı vatandaşların takiplerini yapıyor.
Temaslı kişilerin evlerinden test alan ekipler, bu kişilerin takiplerini yaparak gerekli durumlarda ilaçlarını veriyor.
Ekipler, acil durumlarda da hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin, hastanelerinde filyasyon ekibinde 15 uzman hekim ile 15 yardımcı sağlık personelinin yer aldığını söyledi.
Salgının oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altına almak amacıyla oluşturulan filyasyon ekibinin büyük bir özveriyle 7 gün 24 saat çalıştığını ifade eden Keskin, bu süreçte ekibin salgının kontrol altına alınmasında çok ciddi rolünün bulunduğunu kaydetti.