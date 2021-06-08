08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İkinci kademeli normalleşme sürecinde cumartesi tam gün kısıtlaması kaldırılmış, sadece pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Vaka sayısındaki düşüşün ardından gözler pazar günü kısıtlamalarının kalkacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:03
  • 1
  • 12
Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hızlandı. Türkiye'de vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de pazar yasaklarının kalkacağı tarih oldu. Peki, pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Son dakika gelişmesine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO zirvesi nedeniyle erkene alındıç. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da değerlendirilmesi bekleniyor. Pazar günü uygulanan sokağ çıkma yasağının biteceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 12
Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

  • 4
  • 12
Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs geçiren hastalarda yeni klinik bulgular: "Uzamış Covid ve post Covid"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaptıkları araştırmalar sonucunda Kovid-19 geçiren hastaların neredeyse yarısından fazlasında görülen hem hastaların hem de hasta yakınlarının hayat kalitesini düşüren, iş gücünü etkileyen bir klinik durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

  • 5
  • 12
Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs hastalığını atlatmış kişiler belli bir zaman geçtikten sonra halsizlik, nefes darlığı, enerjisi bitmiş şekilde tekrar kliniklere başvuru yapıyor. Uzmanların "uzamış Covid" ve "post Covid" dedikleri bu durum hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda 10 binin üzerinde Covid-19 hastası tedavi eden VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ve Dr. Yağmur Sarıtaş klinikte karşılaştıkları yeni bir durumla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 geçirmiş ve tekrar farklı şikayetlerle kendisine başvuru yapmış hastaların akciğerlerini inceledi. Hastaların akciğerlerinde sekel lezyon denilen lekelerin görülmeye devam ettiğini belirtti.