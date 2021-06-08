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Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika... Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İkinci kademeli normalleşme sürecinde cumartesi tam gün kısıtlaması kaldırılmış, sadece pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Vaka sayısındaki düşüşün ardından gözler pazar günü kısıtlamalarının kalkacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:03
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