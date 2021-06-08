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Haberler Galeri Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Bekçi olmak isteyenler 2021 yılı için alımların yapılacağı tarihe gözlerini çevirdi. Kademeli normalleşmenin başlamasının ardından memur alımlarının yapılacağı tarih bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:42
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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve PA bünyesinde gerçekleşecek Jandarma bekçi alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar 10 bin jandarma bekçi alımı için tarih açıklaması gelecek. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği bekçi alımlarıyla başvuru şartları araştırılıyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Haziran ayına girilmesiyle beraber bekçi alımı başvuruları merak konusu oluyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirleniyor. Jandarma bekçi alımına ilişkin detaylar şöyle;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI 2021 NEDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.