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Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...
Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Bekçi olmak isteyenler 2021 yılı için alımların yapılacağı tarihe gözlerini çevirdi. Kademeli normalleşmenin başlamasının ardından memur alımlarının yapılacağı tarih bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:42
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