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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısının düşmesi ile birlikte bayramda yasak olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 16:37
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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

Bayramda yasak var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler bayram yasaklarına çevrildi. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Bayrama yakın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni kararların alınması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

2021 YILI KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.