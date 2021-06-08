Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısının düşmesi ile birlikte bayramda yasak olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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