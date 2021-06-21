21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Pazar günü yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 17:37
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