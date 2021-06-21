Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

PAZAR GÜNLERİ YASAK KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak. Pazar yasakları ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.