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Haberler Galeri Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Pazar günü yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 17:37
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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Son dakika... Pazar günleri yasak kalktı mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İkinci kademeli normalleşme süreci kapsamında sadece pazar günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme sürecine geçiş yapmaya hazırlanan Türkiye'de gözler sokağa çıkma yasaklarına çevrildi. Peki, pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

PAZAR GÜNLERİ YASAK KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak. Pazar yasakları ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

"BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL SORUNLAR YAŞANABİLİYOR"

İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.

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Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Çalışmada, hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.