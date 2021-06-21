Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler hafta içi sokağa çıkma yasaklarına çevrildi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte yeni normalleşme kararlarının açıklanması bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma yasağı saatleri oldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi yasak kaça kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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