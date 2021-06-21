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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler hafta içi sokağa çıkma yasaklarına çevrildi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte yeni normalleşme kararlarının açıklanması bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma yasağı saatleri oldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi yasak kaça kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 16:23
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

Yeni normalleşme sürecine ilişkin kararların alınacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Kritik toplantının başlaması ile birlikte gözler hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına çevrildi. İkinci kademeli normalleşme süreci kapsamında hafta içi kısıtlama saati esnetilmişti. Peki, yeni karar ile birlikte bu saatler değişecek mi? hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi yasak kaça kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni kararları duyuracak. Hafta içi kısıtlama saatleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

HAZİRAN AYI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DETAYLARI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.