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Haberler Galeri Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

Son dakika... Maske takma zorunluluğu bitti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Yeni normalleşme kararlarını merak eden vatandaşlar, maske takma zorunluluğunun hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından detaylar belli olacak. Peki, masske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 19:25
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Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

Maske zorunluluğu kalkacak mı? Yeni normalleşme ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki, maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? İşte haberin detayları...

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Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, maske takma zorunluluğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın maskeler hakkında alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun."

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Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

1 TEMMUZ'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu anlattı. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "11 Mart 2020'den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul'da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz.

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Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...

Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.