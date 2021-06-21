21 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
Son dakika... Maske takma zorunluluğu bitti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Yeni normalleşme kararlarını merak eden vatandaşlar, maske takma zorunluluğunun hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından detaylar belli olacak. Peki, masske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 19:25
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12