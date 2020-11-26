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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenler hayrete düştü Son dakika: Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenler hayrete düştü
Son dakika... Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan vatandaş, ektiği patlıcan tohumu sonrasında yerine çıkan ürün karşısında şok oldu. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen çiftçi "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 19:20
Çirftçilerin ektiği ürünler karşısında karşılaştıkları olağanüstü durumlar sosyal medyada paylaşılıyor. Dikkat çeken olaylara ülkemizde de rastlamak mümkün. Ordu'nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı.
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Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.
Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN"
Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu,
"Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi. "DOMATESİN TADI ACI, PATLICAN NORMAL, GALİBA GENETİĞİ BOZULUYOR" "Şaştım ve çevredekiler de şaşırdı" diyen Kuşcu, "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı. Patlıcanın tadında sıkıntı yok ama şekil olarak diğer patlıcanlara göre küçük. Domatesler de küçük, tam domates değil gibi. Tat olarak da çok acı. Ancak şekli, kokusu ve yapısı aynı domatesi sadece tadı zehir gibi acı" şeklinde konuştu..