15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?

15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;

Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.