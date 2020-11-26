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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | 15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma, Cumartesi... SON DAKİKA | 15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma, Cumartesi...
15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili gelecek son dakika açıklamaları için gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. Yayımlanan genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları paylaşıldı. Vatandaşlar, "15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" ve " 28-29 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma, Cumartesi...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 18:08
15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 20:00'de başlayarak, Pazar sabahı 10:00'da, aynı akşam yine sekizde başlayarak ertesi sabah 05:00'e kadar devam edeceği açıklandı. Vatandaşlar vaka sayılarında artış sürmesi nedeniyle yeni kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak karar bekleniyor. İşte, 15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma, Cumartesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? İŞTE SAATLER?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.