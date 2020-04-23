100. yılda ortaya çıktı! Her adımını takip etmişler...

Atatürk önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesi veren kahramanların Meclis'teki her adımının takip edildiği, İngiliz istihbarat raporlarını derleyen Prof. Dr. Sonyel, İngiltere'de yaptığı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri veriyor: Kurtuluş Savaşı günlerinde ağlarını bir örümcek gibi Türkiye'nin her yanına yayan İngiliz istihbarat servisi, özellikle Ankara'da Mustafa Kemal ve çevresindeki yakınlarına dek sokuluyor. Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve Büyük Millet Meclisi (BMM) gizli oturumlarında alınan en önemli, en gizli kararlarını ele geçirerek günü gününe İngiliz yönetimine duyuruyordu.