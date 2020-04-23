100. yılda ortaya çıktı! Her adımını takip etmişler... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, arşiv raflarında kalan özel bilgiler gün yüzüne çıktı. 23 Nisan 1920'nin hemen öncesi ve Meclis'in açılmasından sonraki günlerde İngiliz istihbarat raporlarında yer alan bilgiler, tarihçi Prof. Dr. Salahi Sonyel tarafından bir araya getirildi. Giriş Tarihi: 23.04.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 08:18
Atatürk önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesi veren kahramanların Meclis'teki her adımının takip edildiği, İngiliz istihbarat raporlarını derleyen Prof. Dr. Sonyel, İngiltere'de yaptığı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri veriyor: Kurtuluş Savaşı günlerinde ağlarını bir örümcek gibi Türkiye'nin her yanına yayan İngiliz istihbarat servisi, özellikle Ankara'da Mustafa Kemal ve çevresindeki yakınlarına dek sokuluyor. Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve Büyük Millet Meclisi (BMM) gizli oturumlarında alınan en önemli, en gizli kararlarını ele geçirerek günü gününe İngiliz yönetimine duyuruyordu.
Bunları yaparken her türlü ajanlardan, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele muhaliflerinden, padişah ve İngiliz yandaşlarından, çıkar düşkünlerinden, şarlatan politikacı ve yetkililerden, basın mensuplarından yararlanılıyordu.
İngiliz istihbaratı, bu bilgileri iki sınıfa ayırıyordu: A sınıfı oldukça gizli ve mevsuk (belgeye dayanan, güvenilir) bilgileri kapsıyordu. Bu denli bilgiler, önceden denenmiş, yararlı oldukları saptanmış, gerçekten güvenilir ve yetenekli istihbarat ajanlarınca sağlanıyordu. A2 sınıfındaki bilgiler ise, henüz doğrulanmamış, kimi güvenilmeyen, deneysiz, yeteneksiz ve kuşkulu kaynaklarca sağlanan olasılıklı bilgilerdi."
İngiliz istihbarat raporlarında, Meclis'in açılacağı bilgisinin mart sonunda elde edildiği ortaya çıkarken, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck'in, 29 Mart 1920'de İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a şu notu gönderiyordu:
"Her sancaktan beş üye seçilmek üzere, 3 Nisan dolaylarında Ankara'da toplanacak olan Ulusal Konsey'e (Meclis) katılacak. Üyelerden seçilmeleri için çağrılarda bulunulmuştur. Seçimler, Ulusal Hakları Koruma Dernekleri'nin (Müdafaa-i Milliye Cemiyetleri) önderliği altında yapılacaktır."