28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından İstanbul'da bu sabah yeni dönem başladı. Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Öte yandan toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında artırıldı. Ayrıca bazı otobüs seferleri iptal edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:47
  • 1
  • 16
Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

  • 2
  • 16
Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor.

  • 3
  • 16
Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı.

  • 4
  • 16
Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.

  • 5
  • 16
Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler

YASAK DİNLEMEDİLER
Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.