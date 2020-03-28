Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından İstanbul'da bu sabah yeni dönem başladı. Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Öte yandan toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında artırıldı. Ayrıca bazı otobüs seferleri iptal edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:15Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:47