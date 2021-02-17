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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Mehmetçiğin en önemli destekçisi, teröristlerin korkulu rüyası yerli savunma sanayii, önemli atılımlarla günbegün hedefe doğru ilerliyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedeflerinin kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme olduğunu söyledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 08:52
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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Savunma ve Diplomasi Muhabiri Betül Usta'nın sorularını yanıtlayan Demir, hiçbir ülkeye savunma sanayisini Türkiye'ye karşı siyasi koz olarak kullanma fırsatı vermeyeceklerinin altını çizdi.

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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu
Demir, Türk hava gücünün yeni yıldızı AKINCI TİHA, Türk donanmasının mihenk taşlarından olacak TCG ANADOLU, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER ve Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) için geri sayımın başladığı bilgisini verdi.
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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

MUHTAÇ OLMADAN OPERASYON
"Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" diyen Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız. SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak. Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" dedi.

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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

HEDEF %100 YERLİLEŞME
Hiçbir ülkeye savunma sanayisinin siyasi koz olarak kullanılmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "Hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme. Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız.

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Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.