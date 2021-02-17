Son dakika: Operasyonlara yerli ve milli silahlar damga vurdu

MUHTAÇ OLMADAN OPERASYON

"Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" diyen Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız. SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak. Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" dedi.