Son dakika: Öncelikli meslek grupları belli oldu! İlk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. MHRS aşı randevu ekranı üzerinden randevular alınıyor. Meslek ve yaş gruplarına göre aşılamanın yapılacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu ancak ilk detaylı aşı takvimi bugün belli oldu. İşte, aşıda öncelikli meslekler ve yaş grupları nelerdir? İlk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste...