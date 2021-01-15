Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Öncelikli meslek grupları belli oldu! İlk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste... Son dakika: Öncelikli meslek grupları belli oldu! İlk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. MHRS aşı randevu ekranı üzerinden randevular alınıyor. Meslek ve yaş gruplarına göre aşılamanın yapılacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu ancak ilk detaylı aşı takvimi bugün belli oldu. İşte, aşıda öncelikli meslekler ve yaş grupları nelerdir? İlk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 18:46
E-devlet şifresi ile MHRS aşı randevu ekranı üzerinden, yaş ve meslek gruplarına göre aşı randevusu alımı başladı. Dün, ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vuruldu. Aşılamanın Türkiye'de resmi olarak başlamasının ardından vatandaşlar, koronavirüs aşı öncelikli meslek grupları ve aşıda öncelikli yaş grupları hangileri sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ilk aşıyı hangi meslekler vurulacak? İşte o liste...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI LİSTESİ
Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.
AŞIDA 4 AŞAMALI AŞI PROGRAMI
Koronavirüs aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak. 3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.
Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:
- Milli Savunma,
- İçişleri
- Kritik görevlerdeki kişiler
- Zabıta
- Özel güvenlik
- Adalet bakanlığı
- Öğretmenler
- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları,
- Taşımacılık sektöründe çalışanlar
- Cezaevi ve özel güvenlik