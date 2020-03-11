Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında değerlendirmeler sürüyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında araştırmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? İşte son durum...

OKULLARDA 6-10 NİSAN ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO