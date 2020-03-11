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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta açıklama yaptı. Yurt genelinde okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:18
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