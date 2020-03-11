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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta açıklama yaptı. Yurt genelinde okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...

OKULLARDA 6-10 NİSAN ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO

Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:18
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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında değerlendirmeler sürüyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında araştırmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? İşte son durum...

OKULLARDA 6-10 NİSAN ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO

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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

OKULLARDA 6-10 NİSAN ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO

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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

BAKAN KOCA'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Koca, önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya da değindi. Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

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Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

MEB'DEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE "KORONAVİRÜS" UYARISI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.