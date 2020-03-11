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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

Corona virüsü haritası canlı! Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bu gelişmelerin ardından canlı corona virüsü haritası araştırılmaya başlandı. Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan corona virüsünün Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da olup olmadığı en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? İşte canlı Corona virüsü haritası!

Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:58
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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa'da yükselmeye devam ederken, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü açıklandı. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünün nerede çıktığı araştırılıyor. İnternet üzerinden canlı corona virüsü haritası yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? İşte canlı corona virüsü haritası...

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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLEN ÜLKELER

Aşağıdaki linke tıklayarak canlı corona virüsü haritasına erişim sağlayabilirsiniz. Virüs görülen ülkeler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE ÇIKTI?

Türkiye'de görülen ilk vakanın nerede çıktığı henüz bilinmiyor. Önlemlerini arttıran vatandaşlar bulunduları illerde virüsün olup olmadığını araştırıyor. Ancak hangi ilde virüs görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

CORONA VİRÜS NEDİR?

Yeni corona virüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür.

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Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.