Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!

Corona virüsü haritası canlı! Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bu gelişmelerin ardından canlı corona virüsü haritası araştırılmaya başlandı. Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan corona virüsünün Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da olup olmadığı en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? İşte canlı Corona virüsü haritası!

Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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