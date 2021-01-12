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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı! Birinci dönem ne zaman bitiyor? 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler nasıl verilecek? MEB açıkladı! Birinci dönem ne zaman bitiyor? 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler nasıl verilecek? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil tarihleri açıklandı. Yapılan son açıklamada, ikinci ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleştiği duyurulmuştu. Şimdi ise gözler yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Tatiller ve karne dağıtımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, birinci dönem ne zaman bitiyor? 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler nasıl verilecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:16
Okullarda yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle online eğitime devam eden öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne ve yarıyıl tatili hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, birinci dönem ne zaman bitiyor? 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler nasıl verilecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER VERİLECEK Mİ?
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.
KARNELER DİJİTAL Mİ YOKSA BASILI MI OLACAK?
Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi. Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk,
"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu. YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitimde imkanları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. 15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz."