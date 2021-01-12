KARNELER DİJİTAL Mİ YOKSA BASILI MI OLACAK?

Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi. Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu.