Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildiği, sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınıp, titizlikle incelendiği ve sınav günü uyulacak kuralların belirlendiği vurgulandı.