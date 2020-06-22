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Haberler Galeri Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Son dakika.... Okullar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 19 Haziran itibarıyla e-Okul sisteminde karnelerini görüntüleyebilen öğrenciler, yeni dönemin başlangıç tarihini araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlğı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:48
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 döneminde uzaktan eğitim sistemine geçildi. Geçtiğimiz günlerde karnelerini görüntüleyen öğrenciler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Okulların açılacağı tarih ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2020-2021)

Okulların Eylül ayında açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN "LGS" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını bildirdi.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildiği, sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınıp, titizlikle incelendiği ve sınav günü uyulacak kuralların belirlendiği vurgulandı.