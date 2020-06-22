ANA SAYFA
Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
Son dakika.... Okullar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 19 Haziran itibarıyla e-Okul sisteminde karnelerini görüntüleyebilen öğrenciler, yeni dönemin başlangıç tarihini araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlğı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:48
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14