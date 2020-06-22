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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... LGS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2020 LGS'nin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan sınav soruları ve cevapları ile birlikte sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:11
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