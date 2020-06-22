Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 2020 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Haziran'da LGS'nin tamamlanmasının ardından sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Öğrenciler sınav soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?