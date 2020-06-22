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Haberler Galeri Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... LGS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2020 LGS'nin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan sınav soruları ve cevapları ile birlikte sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:11
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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 2020 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Haziran'da LGS'nin tamamlanmasının ardından sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Öğrenciler sınav soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz.

(2019) LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılacak öğrenciler şimdi de sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. MEB tarafından yayımlanan sınav takviminde, 2020 LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Öğrenciler sonuçlarına MEB'in resmi internet adresinden erişebilecekler.

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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!

2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SÖZEL)

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)

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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SORU KİTAPÇIKLARI 22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN VERİLECEK

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.

Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.