Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. LGS'nin gerçekleştirildiği 20 Haziran'da 81 ilde saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştu. Önümüzdeki hafta sonu YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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