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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. LGS'nin gerçekleştirildiği 20 Haziran'da 81 ilde saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştu. Önümüzdeki hafta sonu YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:31
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Türkiye'de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde kısıtlamalar kaldırılmıştı. LGS sınavının gerçekleştirildiği 20 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek üniversite sınavında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte o saatler:

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),